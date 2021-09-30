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17:55 30.09.2021

Точицкий назначен замглавы МИД

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Точицкий назначен замглавы МИД

Николай Точицкий назначен заместителем министра иностранных дел Украины 

"Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем. Кто знает Николая, тот знает, что он - это опыт, энергия и результат. Кто не знает Николая, теперь будет знать", - написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Фейсбук в четверг.

Министр добавил: "В МИД Николай возьмет на себя файлы Василия Боднара, который был замечательным заместителем, и будет не менее замечательным послом в Турции. Поэтому Западная, Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, Россия, международная безопасность, санкционная политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия к Николаю".

Как сообщалось, Кабмин уволил Василия Боднара с должности заместителя министра иностранных дел Украины 29 сентября.

Точицкий ранее занимал должность представителя Украины при Европейском Союзе.

Теги: #заместитель #точицкий #мид
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