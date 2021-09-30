Киев готовится к зиме: 480 единиц спецтехники подготовлены, еще около 100 пока на дорожно-строительных работах

В этом году предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" подготовят 586 единиц специализированной техники для работы зимой, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По информации заместителя главы КГГА Александра Густелева, по состоянию на 30 сентября 82% техники, а это 480 единиц, уже "одеты" в зимнее оборудование и полностью готовы к работе. Остальные 18% спецтехники - также технически готовы, однако пока, учитывая теплую погоду в столице, еще задействованы на дорожно-строительных работах.

"В случае ухудшения погодных условий переоборудование такой техники на зимний вариант длится несколько часов, не больше. Также уже заготовлено почти 60 тыс. тонн посыпочных материалов", - отметил он.

Кроме того, с 15 октября автодоровцы начинают круглосуточное дежурство с привлечением части техники. А с 1 ноября вся зимняя спецтехника и механизмы будут дежурить в круглосуточном режиме.

"В случае чрезвычайных природных ситуаций и затяжных снегопадов может быть привлечена техника и сторонних организаций. Сейчас идет процесс заключения договоров с ними на использование 123 единиц спецтехники", - сообщил Густелев.

Он напомнил, что для оперативного реагирования на дорожную ситуацию на базе "Киевавтодора" работает диспетчерский центр мониторинга работы коммунального транспорта. Благодаря установленным GPS-трекерам на коммунальной технике и автоматизированной системе вся важная информация о маршруте, местонахождение, вид работ, скорость движения доступна в одном месте.

Также в прошлом году в разных частях города установили 5 метеорологических станций, позволяющих отслеживать изменения погодных условий в реальном времени и оперативно на них реагировать.

По словам заместителя главы КГГА, завершает подготовку к работе зимой и общественный транспорт столицы.

Густелев отметил, что в ближайшее время будут проведены выездные проверки готовности дорожно-эксплуатационных и транспортных предприятий к работе в зимний период.