В ближайшее время мы увидим кадровые изменения в правительстве, о которых уже на протяжении месяца говорит вся страна, в том числе о потенциальной замене министров обороны, промышленности, экологии и социальной политики, заявила в эфире телеканала Украина 24 профессор Инна Костыря.

«Конечно, к правительству есть замечания по его деятельности. Такие министры как обороны и такой стратегической отрасли как промышленность, пожалуй, нуждаются в замене. В этих сферах нужны новые энергичные люди, которые смогут дать толчок для развития, ведь в этих сферах нам нужно делать прорывы в развитии оборонной сферы и промышленности», - отметила она.

Инна Костыря подчеркнула, что касается социальной политики, то проблемы тарифов ЖКХ, рост цен на газ и топливо очень беспокоят людей в преддверии зимы и отопительного сезона. Она убеждена, что в ситуации, которая складывается вокруг цен на энергоносители и возможного роста тарифов ЖКХ, то нужен хороший антикризисный менеджер, который бы мог качественно реформировать сферу социальной политики.