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16:14 30.09.2021

Саммит Украина-ЕС принесет новые шаги в сфере интеграции Украины во внутренний рынок ЕС - Кулеба

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Саммит Украина-ЕС принесет новые шаги в сфере интеграции Украины во внутренний рынок ЕС - Кулеба

Саммит Украина-ЕС, который состоится 12 октября, принесет новые шаги в сфере интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Он принесет нам новые шаги в сфере интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, продвижение на треке промышленного безвиза и укрепление партнерства в сфере энергетики. Это будет важное событие, мы к нему активно готовимся, осталось ждать недолго", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Он отметил, что также в октябре в Киеве пройдет форум Association exchange при участии чиновников Украины, Грузии и Молдовы.

Кулеба заверил, что Украина будет укреплять региональные альянсы и отношения с дружественными соседними странами.

"В начале месяца я приму участие в Варшавском форуме по безопасности. Состоится встреча министров Люблинского треугольника", - рассказал министр.

Глава МИД также отметил, что в начале октября в Украину приедет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Я хочу расширять географию украинской дипломатии, и этом занимаюсь, потому приму Мевлюта не в Киеве, как это традиционно происходит, а в городе Львове... Львов мы выбрали не случайно, выбор пал на этот чудесный, прекрасный украинский город, потому что он является ведущим туристическим, промышленным, транспортным, культурным и IT-хабом в Украине, и мы, в частности, хотим представить возможности Львова для турецких инвесторов", - пояснил он.

Кулеба добавил, что он и глава МИД Турции обсудят ситуацию с безопасностью в регионе Черного моря.

"А потом до конца этого года в Анкаре мы еще проведем заседание Квадриги, это встреча в формате два министра иностранных дел и два министра обороны", - добавил он.

Теги: #ес #кулеба #саммит
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