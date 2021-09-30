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16:04 30.09.2021

Греция не намерена вести гонку вооружений с Турцией, но будет укреплять оборону - премьер

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Греция не намерена вести гонку вооружений с Турцией, но будет укреплять оборону - премьер

Греция на фоне ситуации в мире должна усиливать свой оборонный потенциал, но она не собирается вступать в гонку вооружений с Турцией, заявил в четверг греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

"Я не намереваюсь вступать в гонку вооружений с Турцией, и я всегда протягивал Турции руку дружбы. У нас значимые отличия во мнениях по многим вопросам, но нужен способ решать эти разногласия путем диалога", - цитирует его слова агентство Associated Press (AP).

"Мы не можем игнорировать тот факт, что мы живем в очень сложном окружении. Это реальность географии, которую мы игнорировать не можем", - вместе с тем сказал премьер.

Говоря о недавней сделке с Францией на приобретении трех фрегатов, премьер выразил уверенность, что эти вооружения усилят оборонный потенциал Греции, позволят ей защитить себя.

Однако, кроме закупки фрегатов, соглашение Греции и Франции предусматривает взаимную помощь, если какая-либо из двух стран подвергнется нападению, если суверенитет или территориальная целостность одной из них будет поставлена под сомнение, уточнил Мицотакис.

В этой связи он выразил сомнения в том, что "статья 5 о коллективной обороне" НАТО может применяться в любом случае.

"Статья 5 подойдет на случай нападения со стороны члена НАТО? Я не уверен, НАТО никогда не была очень однозначна по этому вопросу", - отметил премьер.

В то же время он заверил, что соглашение Греции и Франции не идет в ущерб отношениям Афин с НАТО или с США. Тем не менее, премьер объяснил, что Европе может понадобиться действовать в таких ситуациях, к которым не захотят быть причастны США или НАТО.

"Да, могут быть миссии, которые отвечают европейским конкретным интересам - в Сахеле, на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье, в которых НАТО не захочет быть задействованной", - добавил он.

AP напоминает, что Греция уже купила у Франции 18 истребителей "Рафаль" и планирует приобрести еще шесть.

Ранее ситуация в Восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.

Споры по этой теме спровоцировали рост военной напряженности между обеими странами: каждая из них стала активнее проводить учения в восточной части Средиземного моря, усиливала там военное присутствие.

В итоге после серии технических встреч между военными Турции и Греции в штаб-квартире НАТО был разработан военный механизм для решения конфликтов в Восточном Средиземноморье.

Теги: #турция #мицотакис #вооружение #греция #гонка
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