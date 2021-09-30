Подписные листы об отзыве Разумкова готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады

Подписные листы об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады, сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

"Подписные листы по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве председателя Верховной Рады Украины готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады. Инициаторы данного процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжать процедуру согласно регламенту", - написала Туний на странице в Facebook.

Ранее Разумков сообщил, что "коллеги пришли за подписными листами об отзыве его с должности председателя Верховной Рады".

"Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы", - написал Разумков на своей странице в Facebook.

Спикер фракции Юлия Палийчук сообщила, что в ходе выездного заседания фракции в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

Она подчеркнула, что "относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник.