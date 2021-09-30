События

15:25 30.09.2021

Главред The Insider Доброхотов незаконно пересек границу с Украиной, власти РФ планируют объявить его в розыск

2 мин читать
Главред The Insider Доброхотов незаконно пересек границу с Украиной, власти РФ планируют объявить его в розыск

ФСБ России заявляет, что располагает сведениями о незаконном пересечении границы с Украиной главным редактором The Insider (признан в РФ иноагентом - ИФ) Романом Доброхотовым, планируется объявить его в розыск.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлен и задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы Российской Федерации в направлении Украины главным редактором интернет-издания "The Insider" Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц", - сообщает Центр общественных связей ФСБ в четверг.

На основании полученных данных органами безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации), заявляют в спецслужбе.

"Планируется объявление указанного российского гражданина в розыск с целью его задержания и привлечения к уголовной ответственности", - подчеркнули в ФСБ.

По данным ФСБ, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Доброхотов в ночь на 1 августа прибыл в приграничный с Украиной населенный пункт Колещатовка Воронежской области. "Далее в нарушение действующего законодательства он скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска", - говорится в сообщении ЦОС.

Ранее в четверг адвокаты Доброхотова сообщили, что в квартирах, где находится его супруга, а также его родителей с утра проходят обыски, а сам он уже объявлен в розыск. "Роман был объявлен в розыск 23 сентября", - сообщила агентству защитник Юлия Кузнецова.

В свою очередь другой адвокат - Сергей Тельнов - сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru), что после обысков супругу и родителей журналиста планируется доставить для допроса в Следственное управление ФСБ России.

В июле 2021 года у Доброхотова проходили обыски по делу о клевете.

После летних обысков журналист заявлял, что не собирается покидать Россию, так как у него изъят заграничный паспорт.

Издание The Insider, зарегистрированное в Латвии и возглавляемое Доброхотовым, было включено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов 23 июля 2021 года.

Теги: #доброхотов #insider
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:03 17.09.2018
Суд арестовал уставный капитал The Insider по просьбе прокуратуры по делу Тамразова

Суд арестовал уставный капитал The Insider по просьбе прокуратуры по делу Тамразова

13:22 07.02.2017
Интернет-издание Insider возобновило работу в тестовом режиме

Интернет-издание Insider возобновило работу в тестовом режиме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко уволил руководителя "Института Генплана г.Киева"

Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона расти не будут - Зеленский

Экс-президент Франции Саркози приговорен к году заключения, он будет отбывать срок под домашним арестом

Украинская делегация в ТКГ поддержала возможность возврата к очным встречам, но не в Минске - Костин

Зеленский передал президенту Эрдогану список из 450 украинских заключенных – глава МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Венедиктова: разрабатывается платформа для объединения всех электронных систем прокуратуры и правоохранительных органов

Саммит Украина-ЕС принесет новые шаги в сфере интеграции Украины во внутренний рынок ЕС - Кулеба

Греция не намерена вести гонку вооружений с Турцией, но будет укреплять оборону - премьер

Подписные листы об отзыве Разумкова готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады

Во Франции подростки старше 12 лет должны предъявлять "санитарный пропуск" при посещении ресторанов и кино

Более 3 млн туристов посетили Одессу в 2021 году – мэр

"Укрзализныця" с 10 октября возобновляет международное ж/д сообщение с Польшей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш: Китай – это лидер мирового развития

Угроза отката реформ в сфере борьбы с коррупцией в Украине существует и сегодня – докладчик-аудитор ЕС

В ЕС нет стран, коррумпированных настолько, как Украина – докладчик-аудитор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА