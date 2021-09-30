Главред The Insider Доброхотов незаконно пересек границу с Украиной, власти РФ планируют объявить его в розыск

ФСБ России заявляет, что располагает сведениями о незаконном пересечении границы с Украиной главным редактором The Insider (признан в РФ иноагентом - ИФ) Романом Доброхотовым, планируется объявить его в розыск.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлен и задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы Российской Федерации в направлении Украины главным редактором интернет-издания "The Insider" Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц", - сообщает Центр общественных связей ФСБ в четверг.

На основании полученных данных органами безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации), заявляют в спецслужбе.

"Планируется объявление указанного российского гражданина в розыск с целью его задержания и привлечения к уголовной ответственности", - подчеркнули в ФСБ.

По данным ФСБ, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Доброхотов в ночь на 1 августа прибыл в приграничный с Украиной населенный пункт Колещатовка Воронежской области. "Далее в нарушение действующего законодательства он скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска", - говорится в сообщении ЦОС.

Ранее в четверг адвокаты Доброхотова сообщили, что в квартирах, где находится его супруга, а также его родителей с утра проходят обыски, а сам он уже объявлен в розыск. "Роман был объявлен в розыск 23 сентября", - сообщила агентству защитник Юлия Кузнецова.

В свою очередь другой адвокат - Сергей Тельнов - сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru), что после обысков супругу и родителей журналиста планируется доставить для допроса в Следственное управление ФСБ России.

В июле 2021 года у Доброхотова проходили обыски по делу о клевете.

После летних обысков журналист заявлял, что не собирается покидать Россию, так как у него изъят заграничный паспорт.

Издание The Insider, зарегистрированное в Латвии и возглавляемое Доброхотовым, было включено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов 23 июля 2021 года.