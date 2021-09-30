"Укрзализныця" с 10 октября возобновляет международное ж/д сообщение с Польшей

АО "Укрзализныця" (УЗ) с 10 октября возобновляет международное железнодорожное сообщение с Польшей.

Как сообщила пресс-служба УЗ в четверг, билеты на поезд Киев - Перемышль будут доступны с 1 октября. Их можно будет приобрести на сайте компании, в ее официальном чат-боте или в кассах вокзалов.

Поезд "Интерсити+" будет курсировать составом из вагонов производства Hyundai Rotem.

Ранее УЗ уже возобновила международное ж/д сообщение с Австрией, Венгрией, Словакией и Молдовой.