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15:15 30.09.2021

"Укрзализныця" с 10 октября возобновляет международное ж/д сообщение с Польшей

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"Укрзализныця" с 10 октября возобновляет международное ж/д сообщение с Польшей

АО "Укрзализныця" (УЗ) с 10 октября возобновляет международное железнодорожное сообщение с Польшей.

Как сообщила пресс-служба УЗ в четверг, билеты на поезд Киев - Перемышль будут доступны с 1 октября. Их можно будет приобрести на сайте компании, в ее официальном чат-боте или в кассах вокзалов.

Поезд "Интерсити+" будет курсировать составом из вагонов производства Hyundai Rotem.

Ранее УЗ уже возобновила международное ж/д сообщение с Австрией, Венгрией, Словакией и Молдовой.

Теги: #транспорт #жд #польша #украина
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