Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш: Китай – это лидер мирового развития

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш 27 сентября встретился с членом Государственного совета и по совместительству Министром иностранных дел КНР Ваном И. Гуттериш заявил, что Китай является лидером мирового развития и играет ведущую роль в глобальной повестке дня.

Генсек высоко оценил неустанную и твёрдую поддержку Китаем принципов многосторонности и главенствующего положения Организации Объединённых Наций. ООН готова сотрудничать с Китаем, чтобы поддерживать и воплощать идею мультилатерализма, поддерживать международные отношения на принципе взаимоуважения и совместно реагировать на различные глобальные проблемы, в особенности в содействии мировому сообществу по восстановлению экономики развивающихся стран и в оказании поддержки и помощи в решении проблемы климатических изменений.



