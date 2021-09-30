Угроза отката реформ в сфере борьбы с коррупцией в Украине существует и сегодня – докладчик-аудитор ЕС

Аудиторы Европейской счетной палаты считают, что в настоящее время в Украине существуют риски отката в сфере реформ, в частности тех, которые направлены на борьбу в сфере коррупции, и Европейский союз при предоставлении любой помощи должен четко прописывать условия, выполнение которых направлено на искоренение этого явления.

Об этом, комментируя отчет Европейской счетной палаты (ЕСП), посвященный поддержке Европейским союзом реформ в Украине в борьбе с коррупцией на высоком уровне, сказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" основной докладчик, аудитор Юхан Партс (Juhan Parts). Отчет был обнародован 23 сентября.

"Чтобы улучшить ситуацию в Украине (в сфере борьбы с коррупцией - ИФ) ЕС использовал множество проектов, таких, например, как безвизовый диалог, программа макрофинансовой помощи. Я думаю, что наиболее важным является то, как эти проекты не только дают какой-то результат, но и каким-то образом влияют на общую ситуацию. Названием нашего отчета – "Уменьшение великой коррупции в Украине: несколько инициатив ЕС, но результат все равно недостаточен" сказано, наверное, все: со стороны ЕС есть много инициатив, но результат пока недостаточен", - озвучил общую оценку эффективности поддержки ЕС аудитор.

Партс считает, что "главная проблема для ЕС – быть более направленным на истинную причину проблемы".

"Это то, на что мы в основном обращаем внимание. В нашем отчете есть рекомендации в отношении своего рода всеобъемлющего способа как сосредоточить внимание на этих коренных причинах такого рода коррупции, которая, как мы сказали, представляет собой захват государства", - отметил он.

При этом аудитор перечислил и основные рекомендации. Первой он назвал необходимость для ЕС переосмыслить "стратегическую стратегию".

"В настоящее время ЕС делает много - коррупция всегда стоит на повестке дня. В рамках различных проектов, политического диалога с украинским правительством ЕС устанавливал свои условия, но они не были достаточно хорошо нацелены… Это вопрос номер один - стратегия должна быть сосредоточена на масштабной коррупции и коренных причинах этой ситуации", - назвал Партс первый пункт.

Вторым он назвал необходимость для ЕС "разработать своего рода модель того, как обращаться с этой группой людей (олигархами – ИФ), чтобы ограничить их возможности действовать на европейском рынке, включая отмывание денег".

Далее аудитор отметил необходимость функционирования в Украине "честной конкуренции" и "создание хорошо функционирующего рынка".

"В сфере антимонопольной деятельности есть много проектов, но результаты пока не очень значимы. К тому же существует риск того, что это все легко можно будет развернуть назад. Честная конкуренция, антимонопольная деятельность, продвижение инвестиций значительно ослабят силу корыстных интересов", - убежден Партс.

При этом он считает важным для ЕС продолжать поддерживать гражданское общество и независимые СМИ.

"Также мы сосредоточили наше внимание на всех этих правоохранительных, судебных, антикоррупционных специальных учреждениях и на том, что там еще нужно сделать. Во-первых, с точки зрения ЕС, а мы всегда говорим с точки зрения ЕС, у нас есть серьезные сомнения в том, насколько эффективным является результат вложений ЕС в наращивание потенциала украинских институтов. Риск здесь заключается в том, что в ситуации, когда коррупция захватила государство, проекты по подготовке специалистов, проведению соответствующего обучения, предоставление технологий, - все это окажет очень краткосрочное воздействие", - сказал он.

При этом аудитор выразил убеждение, что ЕС "может быть жестче в плане установления условий, не важно, какую бы поддержку он не предоставлял, чтобы быть уверенным, что эта техническая помощь или передача знаний действительно осуществляется, что со стороны Украины есть готовность и твердая приверженность достичь поставленной цели".

"Зачем обучать прокуроров, если они все еще продолжают работать в той же самой системе и придерживаются той же культуры? Очень сложно это изменить. Есть много проектов, много денег, но, в конце концов, это не влияет на долгосрочную перспективу", - подчеркнул Партс.

Отвечая на вопрос, удалось ли аудиторам определить основной элемент "великой коррупции", собеседник агентства сказал: "Мы не следователи, мы не занимаемся уголовным расследованием, мы смотрим в целом на различные данные, показатели, которые описывают ситуацию с коррупцией, начиная с международных "сторожевых собак", МВФ, самой Комиссии, каков масштаб, который описывает ситуацию с коррупцией и ее причины. Нет сомнений в том, что коррупция в Украине широко распространена".