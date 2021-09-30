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14:22 30.09.2021

Вопрос об отставках отдельных министров отложен – нардеп Качура

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Вопрос об отставках отдельных министров отложен – нардеп Качура

Рассмотрение вопроса о кадровых ротациях в Кабинете министров, связанных, в частности, с отставками некоторых министров, пока отложено, хотя кадровые ротации точно будут в ближайшее время, сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Много того, что звучит сейчас в СМИ в отношении некоторых фамилий, не соответствует действительности. Об этом я могу говорить с уверенностью, потому что по некоторым (министрам – ИФ) вопрос отложен. Но опять же, для фракции решающей будет позиция президента (Владимира Зеленского - ИФ). То есть логично, что пропрезидентская фракция будет опираться на мнение главы государства по поводу тех или иных министров", – сказал Качура агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Если говорить о министре обороны, то это вообще прерогатива президента, согласно Конституции". – подчеркнул депутат

Вместе с тем Качура не стал называть имен возможных претендентов на должности некоторых министров до проведения выездного заседания фракции "Слуга народа", которое состоится при участии президента Украины 1-2 октября в Трускавце.

Теги: #министры #ситуация #кабмин
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