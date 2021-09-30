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13:38 30.09.2021

Письмо об отзыве Разумкова было направлено Арахамией от фракции, а не от своего имени – пресс-секретарь спикера

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Письмо об отзыве Разумкова было направлено Арахамией от фракции, а не от своего имени – пресс-секретарь спикера

Письмо об отзыве председателя парламента было направлен главой депутатской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата, сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний.

"Как сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний, в связи с заявлением спикера фракции "Слуга народа" информируем, что письмо об отзыве председателя парламента было направлено главой депутатской фракции "Слуга народа" именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата Украины", - сообщает пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

Ранее Разумков сообщил, что "коллеги пришли за подписными листами об отзыве его с должности председателя Верховной Рады".

"Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы", - написал Разумков на своей странице в Facebook.

Спикер фракции Юлия Палийчук сообщила, что в ходе выездного заседания фракции в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

Она подчеркнула, что "относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник.

Теги: #разумков #отзыв
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