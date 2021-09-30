События

13:37 30.09.2021

Харьковский горизбирком зарегистрировал кандидата от "Евросолидарности" на пост мэра

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Харьковский горизбирком зарегистрировал кандидата от "Евросолидарности" на пост мэра

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение о регистрации депутата облсовета, гендиректора ООО "Мясокомбинат "Мясной" Александра Скорика кандидатом на пост городского головы от партии "Европейская солидарность".

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Харьковского горсовета.

Скорик стал восьмым кандидатом на внеочередных выборах городского головы, зарегистрированным горизбиркомом.

Ранее комиссия зарегистрировала пятерых кандидатов-самовыдвиженцев и двух кандидатов от политических партий.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

Теги: #кандидат #скорик #выборы #харьков
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