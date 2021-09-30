В Одесской области полиция обезвредила мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья на сельской улице

Правоохранители обезвредили злоумышленника, который устроил стрельбу на улице в одном из сел Подольского района Одесской области и повредил полицейский автомобиль.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области в четверг, о стрельбе на улице села полицейским сообщили местные жители. Правоохранители установили, что стрельбу из обреза охотничьего ружья устроил житель этого села.

Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей. В ответ полицейскими также было применено огнестрельное оружие. Через несколько минут правонарушитель зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев. Затем он вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми.

Чтобы предотвратить опасность, которая угрожала людям, работники полиции обезвредили злоумышленника.