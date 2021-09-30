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12:58 30.09.2021

Законопроект о конституционной процедуре готов к принятию в парламенте – Костин

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Законопроект о конституционной процедуре готов к принятию в парламенте – Костин

Законопроект о конституционной процедуре готов к принятию в Верховной Раде, он станет одним из способов вывода Конституционного суда (КС) из кризиса, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин.

"В парламенте уже готов к принятию законопроект про конституционную процедуру (законопроект о конституционном производстве). Это аналог процессуального кодекса для Конституционного суда", - заявил Костин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, "предыдущая реформа дала КС такой объём автономности и независимости, который, сыграл с ним злую шутку".

"КС не является частью судебной системы, но, по большому счёту, он тоже принимает решения в определённом судебном процессе. И, если для всей остальной судебной системы есть закон, который устанавливает процедуру рассмотрения дел, например, уголовный кодекс - материальное право и уголовный процессуальный кодекс – процессуальное право, то у Конституционного суда есть Конституция, как материальный закон, а вот процедура рассмотрения дел, в соответствии с предыдущей реформой, была полностью отдана на дискрецию, на откуп самим судьям Конституционного суда. Они сами принимали регламент о том, как им рассматривать эти дела. И это как раз и создавало ситуацию, когда докладчиками по делу становились определенные судья КС по непонятным правилам. Ряд процессов в КС переводились из письменной в устную форму по непонятным критериям", - сказал он.

По словам Костина, закон о конституционной процедуре станет новым процессуальным кодексом для КС. "Законодатель, то есть народ, принимает сейчас на себя ответственность за то, чтобы отрегулировать конституционный процесс", - добавил Костин.

Теги: #костин #законопроект #процедура #конституционная
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