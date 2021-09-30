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12:46 30.09.2021

Во Львове прошли учения по гражданской защите с участием оперативных служб Латвии, Польши, Молдовы и Украины

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Во Львове прошли учения по гражданской защите с участием оперативных служб Латвии, Польши, Молдовы и Украины

Двухдневные полномасштабные полевые учения по гражданской защите с участием оперативных служб Латвии, Польши, Молдовы и Украины завершились во Львове.

Они проводились Европейским Союзом и финансировались в рамках Механизма гражданской защиты ЕС

Как сообщает представительство ЕС в Украине, в рамках мероприятия прошла симуляция трансграничной операции реагирования на большую химическую аварию. Более 250 работников оперативных служб из Латвии, Польши, Молдовы и Украины вместе учились применять свои возможности транснационального сотрудничества для реагирования на потенциальную катастрофу, которая может произойти в регионе в будущем.

«Это полномасштабное обучение имеет решающее значение для подготовки персонала оперативных служб до того, как чрезвычайная ситуация случится. Оно также повышает устойчивость всего региона к стихийным бедствиям», - заявил руководитель подразделения Генерального директората Европейской Комиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи Феликс Блох.

"Готовность является ключевым элементом спасения жизней, уменьшения последствий катастрофы для пострадавшего населения и окружающей среды. Когда стране не хватает способности реагировать на катастрофу, применение Механизма гражданской защиты активирует предоставления европейской помощи, например, групп экспертов и оборудование для пострадавшего региона. Это способ для Европейского Союза выразить ощутимую солидарность с людьми, которые пострадали в результате стихийного бедствия, и поддержать местные оперативные службы", - отметил Блох.

Механизм гражданской защиты ЕС способствует сотрудничеству в предотвращении катастроф, готовности и реагированию между всеми странами-членами ЕС и шестью странами-участницами (Исландия, Норвегия, Сербия, Северная Македония, Черногория и Турция). В дополнение к специальной помощи после катастрофы, которая предоставляется в месте, где произошла катастрофа, ЕС инвестирует в долгосрочное сотрудничество в сфере гражданской защиты со странами расширения ЕС, а также странами Восточного и Южного соседства.

С 2001 года Механизм гражданской защиты ЕС был активирован более 500 раз для реагирования на чрезвычайные ситуации. В его раках, например, была направлена помощь Украине после прошлогодних разрушительных наводнений в западной части страны. В 2021 году, благодаря Механизму гражданской защиты ЕС, из Бельгии, Дании, Германии, Греции, Литвы, Польши, Румынии и Словакии в Украину были доставлены вакцины, маски, аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование для борьбы с COVID-19.

Теги: #львов #ес #учения
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