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12:38 30.09.2021

Костин: Эксперты Венецианской комиссии посетили Киев для изучения положений законопроекта о переходном периоде

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Костин: Эксперты Венецианской комиссии посетили Киев для изучения положений законопроекта о переходном периоде

Эксперты Венецианской комиссии посетили Киев для изучения положений законопроекта о "Об основах государственной политики переходного периода", сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин.

"Эксперты Венецианской комиссии на прошлой неделе находились с визитом в Украине. 15-16 октября - на следующем заседании Венецианской комиссии - будет подготовлен экспертный вывод в отношении этого законопроекта (о переходном периоде – ИФ)", - рассказал Костин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, рассмотрение законопроекта в первом чтении, скорее всего, произойдет уже после выводов Венецианской комиссии.

Он также отметил, что законопроект о переходном периоде никоим образом не противоречит закону "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО".

Как сообщалось, 4 августа 2021 года Кабинет министров одобрил законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". Документ разработан во исполнение указа президента Украины от 2 июня 2021 года, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности Украины "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях" и описывает шаги в отношении временно оккупированных территорий после их возвращения в состав Украины.

Ранее законопроект был направлен в Венецианскую комиссию для получения экспертного заключения.

Теги: #костин #венецианская_комиссия
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