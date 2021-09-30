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12:30 30.09.2021

Украинская делегация в ТКГ поддержала возможность возврата к очным встречам, но не в Минске - Костин

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Украинская делегация в ТКГ поддержала возможность возврата к очным встречам, но не в Минске - Костин

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу поддержала возможность возврата к очному формату встреч, но не в Минске, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин.

"Наши консультации с марта прошлого года проходят в формате видеоконференции. То есть, на экране находится человек, а рядом с ним ещё двое. Тем более, никто же из нас не знает, кто еще в действительности за экраном находится. Это к вопросу о конфиденциальности переговорного процесса. Именно поэтому Украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам", - рассказал Костин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в настоящее время уже идут соответствующие консультации, но речи о возврате очных встреч в Минске нет.

"Единственная наша позиция – должна быть обеспечена безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы, безусловно, не рассматриваем Минск как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации", - сказал он.

Теги: #костин #ткг #место
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