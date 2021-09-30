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12:20 30.09.2021

Участие иностранных представителей в работе Этической комиссии не означает утраты независимости судебной системы – Костин

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Участие иностранных представителей в работе Этической комиссии не означает утраты независимости судебной системы – Костин

Участие иностранных представителей в работе Этической комиссии не означает утраты независимости судебной системы, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин.

"Многие представители судебной системы говорят, что участие иностранных представителей в работе Этической комиссии является покушением на независимость судебной системы. Но, выражаясь мягко, это можно расценивать как преувеличение, а жестче - как манипуляцию. В соответствии с обоими законами (ВСП и ВККС – ИФ), окончательное решение с правом выбора будет принимать орган государственной власти или органы, прямо предусмотренные Конституцией", - сказал Костин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он привел пример относительно конкурса на вакантные должности в Высший совет правосудия.

"Этический совет, в котором у наших международных экспертов есть преимущественное право голоса, может отобрать, например, четыре кандидата на две вакансии в ВСП. И сейчас такой конкурс как раз объявлен аппаратом Верховной Рады. Тем не менее, окончательное решение будет принимать украинский парламент", - отметил Костин.

По его словам, парламент вправе не поддерживать кандидатов, рекомендованных Этическим советом, если народных депутатов не устроит их уровень.

Теги: #костин #ткг
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