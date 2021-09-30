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11:55 30.09.2021

Тема отзыва Разумкова с поста председателя Рады на заседаниях "Слуги народа" не поднималась - спикер фракции

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Тема отзыва Разумкова с поста председателя Рады на заседаниях "Слуги народа" не поднималась - спикер фракции

Тема отзыва с должности руководства парламента не поднималась на заседаниях фракции "Слуга народа", сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, она напомнила, что в ходе выездного заседания фракции в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

"Относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник", - добавила Палийчук.

Теги: #разумков #отставка #слуга_народа
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