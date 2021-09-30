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11:52 30.09.2021

Дожди в ближайшие дни ожидаются лишь на крайнем западе Украины

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Дожди в ближайшие дни ожидаются лишь на крайнем западе Украины

В ближайшие сутки территория Украины останется в прохладной, сухой воздушной массе в поле повышенного давления, лишь на крайнем западе страны в зоне атмосферного фронта вероятны дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Погода будет без осадков, лишь в Закарпатской, Львовской и Волынской областях местами дождь. 

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-7° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и запада, заморозки на поверхности почвы 0-5°, в северо-восточной части и в воздухе 0-3°; днем 11-16° тепла, на Закарпатье 18-20°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 01 октября самая высокая температура днем была 26,5° в 1927г., самая низкая ночью -1,9° в 1881г.

В субботу, 2 октября, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-7° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и запада, заморозки на поверхности почвы 0-5°, местами в воздухе 0-3°; днём 12-17° тепла.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем около 15°.

Теги: #погода #прогноз
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