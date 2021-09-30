Австралийский штат Виктория зафиксировал рекордный прирост COVID-19, несмотря на ограничения

В австралийском штате Виктория за сутки выявили рекордный прирост случаев COVID-19 за всё время пандемии, власти увязывают рост заражений с нарушением коронавирусных ограничений, сообщает телеканал ABC News.

По его данным, за последние сутки в штате выявили 1438 заражений коронавирусом, еще пятеро инфицированных скончались.

Премьер штата Дэниэл Эндрюс заявил, что значительную часть этих случаев инфицирования "вполне можно было бы избежать". По его словам, сотни новых заражений произошли из-за нарушения правил, призванных сдержать распространение COVID-19.

Как отмечает ABC News, местные власти заявили, что распространению инфекции способствовали большие собрания в минувшие выходные.

"Я не собираюсь никого обвинять, я просто пытаюсь объяснить, каким образом случаи возросли так сильно и так быстро", - добавил Эндрюс.

СМИ подчеркивают, что рост случаев коронавируса наблюдается на фоне режима локдауна в столице Виктории Мельбурне - втором по величине городе страны. Там строгие ограничения действуют уже почти два месяца.

Ранее власти Австралии успешно справлялись со сдерживанием коронавируса COVID-19. Однако теперь это удается хуже, в частности, из-за распространения более заразного варианта "дельта".

Всего в Австралии за время пандемии COVID-19 выявили более 105 тыс. заражений, свыше 1,2 тыс. инфицированных скончались.