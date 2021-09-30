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11:31 30.09.2021

Кулеба: мы готовы к дружественным отношениям с Венгрией, но с полным уважением к позиции Украины

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Кулеба: мы готовы к дружественным отношениям с Венгрией, но с полным уважением к позиции Украины

Украина готова и стремится к полноценно нормальным, дружественным отношениям с Венгрией, но с полным уважением к позиции Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Готовы и стремимся к полноценно нормальным, дружественным отношениям с Венгрией, которые полностью будут учитывать национальные интересы обеих стран", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

При этом относительно заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о продолжении блокирования продвижения Украины в НАТО министр отметил, что "никакой новости премьер-министр Обран не озвучил", поскольку Венгрия последовательно подчеркивала, что вопрос НАТО будет решен в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским нацменьшинством в Украине.

"Я всегда придерживался, и буду придерживаться очень простой линии: я за дружбу, я за сотрудничество, мы можем бесконечно обмениваться резкими заявлениями друг с другом, это часть большой политической баталии, но принципиально мы готовы дружить, мы готовы искать решения. Но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам и непосредственно их затрагивает, и будет бить по нам, мы будем всегда бить в ответ. Дипломатически, безусловно. Мы за позитив, за конструктив, но с полным уважением к позиции Украины, и мы готовы уважать позиции других стран ", - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что в отношениях с Венгрией очень важно "не путать грешное с праведным".

"Газ – это грешное, а защита национальных меньшинств, обеспечение прав украинской громады в Венгрии, венгерской в Украине – это праведное. Потому мы перенесли на неопределенный срок заседание двусторонней экономической комиссии, но мы готовы двигаться вперед по образовательному треку, по треку защиты прав национальный меньшинств", - пояснил глава МИД.

Кулеба указал, что на этом треке есть серьезные достижения, поскольку недавно состоялось заседание рабочей группы по вопросам образования, где был подписан протокол и было устранено несколько недоразумений, обеспокоенностей венгерской стороны.

Как сообщалось ранее, 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию.

В связи с подписанием Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором отметило, что Украина "удивлена и разочарована" этим решением. "Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", - отмечается в заявлении.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "считает серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности желание помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности".

В Европейской комиссии заявили, что ведут проверку на предмет того, какими могут быть последствия долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию, подписанного накануне венгерской MVM Group и "Газпром экспорт".

Теги: #венгрия #кулеба #украина
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