Высокие цены на газ и переложенные на местное самоуправление тарифы приближают ситуацию с отоплением к критической - Кличко

Столичная теплоинфраструктура технически готова к началу отопительного сезона, но высокие цены на газ и переложенные на местное самоуправление тарифы делают ситуацию близкой к критической, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время коллегии Киевской городской государственной администрации.

"Технически мы готовы. Но есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической: высокие цены на газ, переложенные на местное самоуправление тарифы, отсутствие законодательной базы для обеспечения работы теплоснабжающих компаний", - цитирует Кличко его пресс-служба в четверг.

Он отметил, что Ассоциация городов Украины предложили центральной власти конкретные решения, которые позволят вовремя начать поставки тепла и горячей воды населению. Кличко напомнил, что обращался к премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы правительство зафиксировало цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб. м вместо рыночных 35 грн.

"Вместе с тем, НАК "Нафтогаз Украины" должна немедленно изъять дискриминационные нормы договоров на поставку газа. А местным бюджетам должна быть погашена разница в тарифах прошлых лет и заложена компенсация на будущее, чтобы сохранить тарифы на тепло и горячую воду для населения на уровне прошлого отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что КП "Киевтеплоэнерго" обеспечило надлежащую техническую подготовку городского хозяйства к отопительному сезону. "Но сегодня, еще раз подчеркну, мы ждем от государства ответа на ключевой вопрос: каким будет механизм компенсации местным бюджетам, чтобы мы могли не повышать тариф для населения. Потому тариф до сих пор не утвержден! " - отметил Кличко.