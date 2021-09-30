Разумков не обсуждал с Зеленским вопрос своей возможной отставки

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос своей возможной отставки.

"Верховная Рада выбирает на должность председателя Верховной Рады, первого вице-спикера, заместителя… Так же Верховная Рада может отозвать. Будет ли кто-то, скажем так, инициировать дополнительно извне этот процесс (отставки Разумков – ИФ) – это уже другая история. Но будет ли этим заниматься президент, я думаю, что лучше сможет ответить он самостоятельно. У меня с ним разговоров об этом не было", – сказала спикер в интервью "Украинской правде".

Вместе с тем он подчеркнул, что "пока с подписными листами никто не заходил". Также, по словам Разумкова, обсуждение вопроса его вероятной отставки "действительно происходит в форме каких-то кулуарных разговоров".

"Но все также понимают, что это будет необратимый шаг, даже если сигнальное голосование проводить в чатах", – отметил он.