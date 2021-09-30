Госдеп США в годовщину трагедии Бабьего Яра: мы должны удвоить наши усилия в противостоянии ненависти, которая привела к Холокосту

В день памяти 80-й годовщины массовых убийств в Бабьем Яру в Украине необходимо удвоить усилия в противостоянии той ненависти, которая привела к Холокосту, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

"В день памяти 80-й годовщины массовых убийств в Бабьем Яру в Украине, мы должны удвоить наши усилия в противостоянии той ненависти, которая привела к Холокосту. Чтим память всех погибших и обязуемся рассказывать историю в ее полноте", - написал Прайс на своей странице в Twitter.