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10:06 30.09.2021

Госдеп США в годовщину трагедии Бабьего Яра: мы должны удвоить наши усилия в противостоянии ненависти, которая привела к Холокосту

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Госдеп США в годовщину трагедии Бабьего Яра: мы должны удвоить наши усилия в противостоянии ненависти, которая привела к Холокосту

В день памяти 80-й годовщины массовых убийств в Бабьем Яру в Украине необходимо удвоить усилия в противостоянии той ненависти, которая привела к Холокосту, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

"В день памяти 80-й годовщины массовых убийств в Бабьем Яру в Украине, мы должны удвоить наши усилия в противостоянии той ненависти, которая привела к Холокосту. Чтим память всех погибших и обязуемся рассказывать историю в ее полноте", - написал Прайс на своей странице в Twitter.

Теги: #трагедия #бабий_яр #госдеп_сша
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