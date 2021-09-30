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09:48 30.09.2021

США продолжают проверять связанные с "Северным потоком-2" организации на предмет их внесения в санкционные списки - посол

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США продолжают проверять связанные с "Северным потоком-2" организации на предмет их внесения в санкционные списки - посол

Вашингтон продолжает проверять ряд компаний, имеющих отношение к газопроводу "Северный поток-2", на предмет их возможного подпадания под санкционное законодательство США, заявил в интервью "Интерфаксу" (Interfax.ru) американский посол в Москве Джон Салливан.

"Что же касается санкций, мы продолжаем проверять некоторые организации, деятельность которых может подпадать под санкционное законодательство. В США это вопрос права. Администрация по-прежнему этим занимается и обязана заниматься по закону", - сказал он.

Так Салливан, в частности, ответил на вопрос о том, продолжат ли США чинить препятствия проекту или же считают его существование уже неизбежным фактом.

"Администрация продолжит применять этот закон ("О защите энергетической безопасности Европы" - ИФ). В связи с "Северным потоком 2" мы внесли в санкционные списки семь граждан и более 15 судов. Но это установленная Конгрессом правовая обязанность, и мы будем продолжать ее выполнять", - отметил Салливан.

Высокопоставленный американский дипломат напомнил, что позиция США по противодействию "Северному потоку 2" хорошо известна.

"Но Вы также знаете, что с учетом полного завершения строительства газопровода и его сертификации, США и Германия заключили соглашение для решения вопросов энергетической безопасности и особенно энергетической безопасности Украины", - сказал он.

Теги: #сша #северный_поток_2
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