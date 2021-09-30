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09:30 30.09.2021

Зеленский присвоил звание Героя Украины Илье Левитасу посмертно

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Зеленский присвоил звание Героя Украины Илье Левитасу посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил общественному деятелю Илье Левитасу звание Героя Украины (посмертно) за выдающийся личный вклад в возрождение и развитие национальных культур Украины, сохранение и памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю плодотворную общественную и просветительскую деятельность.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Представление на присвоение этого звания поступило от Министерства культуры и информационной политики Украины накануне 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, изучением которой и чествованием памяти жертв занимался Левитас.

Свой творческий и жизненный опыт Левитас (1931-2014) посвятил на общественных началах созданию форм и структур по развитию и сохранению еврейской культуры в независимой Украине, почтению памяти жертв Бабьего Яра, поиска и чествованию людей, которые спасали евреев от уничтожения в годы нацистской оккупации.

Является автором и составителем 34 книг по истории еврейского народа, в том числе 12 книг о трагедии Бабьего Яра, написал более 220 статей.

В 1989 году учредил Совет национальных обществ Украины, который существует и по сей день, и объединяет сотни местных организаций десятков национальностей. В том же году Левитас основал и возглавил первую еврейскую всеукраинскую организацию - Общество еврейской культуры Украины, которое в 1992 г. вошло в состав Еврейского совета Украины.

По инициативе и под руководством Левитаса был создан фонд "Память Бабьего Яра", который он возглавлял до самой смерти.

Теги: #герой_украины
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