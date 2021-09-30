События

08:37 30.09.2021

Приобретение у России ЗРК С-400 было вынужденной мерой

2 мин читать
Приобретение у России ЗРК С-400 было вынужденной мерой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приобретение у России систем противовоздушной С-400 было обусловлено отказом США поставить ей зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Если бы американцы продали Турции систему противоракетной обороны Patriot, ему "не пришлось бы покупать С-400", сказал он в интервью изданию The New York Times.

На вопрос, стоила ли эта сделка с Россией трений с США, которые возникли в результате, Эрдоган ответил: "Я думаю, оно того стоило. Мы можем усиливать нашу оборону так, как нам хочется".

Он отверг предположения о том, что приобретение С-400, способных сбивать самолеты стран НАТО, ослабили североатлантический альянс.

По его словам, "мы вправе покупать наше собственное оружие". Эрдоган заявил, что и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и бывший в то время президентом США Дональд Трамп подтвердили право Турции самостоятельно выбирать поставщиков оружия.

Эрдоган дал интервью, опубликованное в среду, в кулуарах прошедшей сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщал "Интерфакс", накануне на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи он заявил: "Есть известные лица, которые в ходе Генеральной ассамблеи ООН задавали некоторые вопросы. Мы им дали необходимые ответы", хотя и не конкретизировал, что имел в виду.

"Есть шаги, которые мы уже осуществили, завершили, и в этом плане нет обратного пути", - сказал он.

На встрече Эрдоган предложил обсудить сотрудничество в сфере ВПК.

"Другой вопрос, который нужно отметить, это наши совместные шаги в военно-оборонной промышленности. Считаю, что будет полезным поговорить об этом", - сказал он в начале переговоров со своим российским коллегой.

Как сообщалось, Турция купила у России четыре дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" стоимостью $2,5 млрд.

Эрдоган заявил на днях в интервью телеканалу CBS, что Анкара намерена купить у Москвы еще одну партию С-400.

"В будущем никто не сможет вмешиваться в сферу того, какие оборонительные системы мы приобретаем, у какой страны на каком уровне. Никто не может вмешиваться в это. Только мы принимаем такие решения", - сказал Эрдоган.

"Конечно, конечно, да", - ответил он на вопрос, купит ли Турция у России еще одну партию С-400.

Контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 может быть подписан в этом году, сообщил 25 августа, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Теги: #президент #турция #зрк #россия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:30 29.09.2021
Украина и Турция подписали меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации БПЛА

Украина и Турция подписали меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации БПЛА

18:06 29.09.2021
Президент Израиля посетит Украину с первым государственным визитом 5-7 октября - посольство

Президент Израиля посетит Украину с первым государственным визитом 5-7 октября - посольство

08:32 29.09.2021
США обвинили Россию в срыве совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения

США обвинили Россию в срыве совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения

05:04 29.09.2021
Трамп говорил Путину на G20 в 2019 году, что при журналистах будет вынужден жестко высказываться о России

Трамп говорил Путину на G20 в 2019 году, что при журналистах будет вынужден жестко высказываться о России

23:37 28.09.2021
Google объяснил удаление немецких каналов Russia Today из YouTube нарушением правил в отношении ложной информации о коронавирусе

Google объяснил удаление немецких каналов Russia Today из YouTube нарушением правил в отношении ложной информации о коронавирусе

07:44 28.09.2021
"Дочка" Schlumberger выплатит $1,4 млн за поставки оборудования "Газпром нефть шельф" в обход санкций США

"Дочка" Schlumberger выплатит $1,4 млн за поставки оборудования "Газпром нефть шельф" в обход санкций США

06:47 28.09.2021
Дипломатические отношения между Украиной и Россией ограничиваются только консульскими нуждами – замглавы МИД

Дипломатические отношения между Украиной и Россией ограничиваются только консульскими нуждами – замглавы МИД

05:06 28.09.2021
Республиканцы Конгресса США предостерегают от усиления военной координации с Россией

Республиканцы Конгресса США предостерегают от усиления военной координации с Россией

23:37 27.09.2021
Российская сторона понимает невозможность продолжения работы ТКГ в Минске - Резников

Российская сторона понимает невозможность продолжения работы ТКГ в Минске - Резников

23:14 27.09.2021
Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров Нормандской четверки состоялся до окончания каденции Меркель - Ермак

Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров Нормандской четверки состоялся до окончания каденции Меркель - Ермак

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано почти 12 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 3 839 человек, 194 умерло

Мэр Запорожья Буряк уходит в отставку

СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Госдуму РФ

Президент Венецианской комиссии призывает незамедлительно создать Совет по этике в рамках судебной реформы

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Песок и Золотого-4– штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 100 человек погибли в столкновении между бандами в эквадорской тюрьме - президент Эквадора

Число заражений COVID-19 в мире превысило 233 млн

В горах Львовщины перевернулся автобус, пострадали пятеро человек

Работы по восстановлению трансформаторной подстанции в Оболонском районе Киева ориентировочно продлятся до вечера четверга

В Украине за сутки зафиксировано почти 12 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 3 839 человек, 194 умерло

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские бойцы не пострадали

30 сентября: Какой сегодня праздник

В Запорожье будут судить членов банды за убийство профессора университета

Прокуратура сообщила о подозрении чиновнице, незаконно завладевшей правом аренды земельного участка стоимостью почти 30 млн. грн

США ведут переговоры с граничащими с Афганистаном странами об использовании их военных объектов, в том числе российских баз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА