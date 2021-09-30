Число заражений COVID-19 в мире превысило 233 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составляет 233 млн 231 тыс. 373, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в результате заражения COVID-19 в мире умерли 4 млн 773 тыс. 860 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 43 млн 349 тыс. 187 инфицированных COVID-19, число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 695 тыс. 112.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 716 тыс. 451. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 447 тыс. 751 человека.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 399 тыс. 546 заболевших. Скончались 596 тыс. 122 человека.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 201 млн 540 тыс. 500 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 614,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 141 человек, в Индии - 321, Бразилии - 2 тыс. 780.