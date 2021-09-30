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08:22 30.09.2021

Работы по восстановлению трансформаторной подстанции в Оболонском районе Киева ориентировочно продлятся до вечера четверга

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ГТЭК "Киевские теплосети" ориентировочно продлят работы по восстановлению трансформаторной подстанции в Оболонском районе Киева до вечера четверга, сообщила пресс-служба ГТЭК.

"В 06.00 утра специалисты компании приступили к ремонтно-восстановительным работам. Во время ремонта возможные временные перерывы электроснабжения этих 8 домов на Оболонском проспекте для проведения оперативных переключений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работы продлятся ориентировочно до 20.00 четверга.

Дома, что оказались без света, подключили к дизель-генератору и временным схемам питания до 03.00 утра четверга.

"Причины аварии выясняются специально созданной комиссией", подытожили в пресс-службе ГТЭК.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции в Оболонском районе (Киев), жертв и пострадавших нет.

Теги: #киев #подстанция #украина #гтэк
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