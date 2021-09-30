Работы по восстановлению трансформаторной подстанции в Оболонском районе Киева ориентировочно продлятся до вечера четверга
ГТЭК "Киевские теплосети" ориентировочно продлят работы по восстановлению трансформаторной подстанции в Оболонском районе Киева до вечера четверга, сообщила пресс-служба ГТЭК.
"В 06.00 утра специалисты компании приступили к ремонтно-восстановительным работам. Во время ремонта возможные временные перерывы электроснабжения этих 8 домов на Оболонском проспекте для проведения оперативных переключений", - сказано в сообщении.
Отмечается, что работы продлятся ориентировочно до 20.00 четверга.
Дома, что оказались без света, подключили к дизель-генератору и временным схемам питания до 03.00 утра четверга.
"Причины аварии выясняются специально созданной комиссией", подытожили в пресс-службе ГТЭК.
Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции в Оболонском районе (Киев), жертв и пострадавших нет.