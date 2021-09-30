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08:18 30.09.2021

В Украине за сутки зафиксировано почти 12 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 3 839 человек, 194 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано почти 12 тыс. новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 3 839 человек, 194 умерло

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 11 757 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 3 839 человек, 194 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 29 сентября 2021 в Украине зафиксировано 11 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1054, медработников - 242). Также за минувшие сутки: госпитализированы –  2 556 человек; летальных случаев - 194; выздоровели – 3 839 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 29 сентября зафиксировано 9 666 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 сентября зафиксировано 6 552 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 27 сентября зафиксировано 3 007 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 сентября зафиксировано 4 647 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 сентября зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 сентября зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 сентября зафиксировано 7 866 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 423 379 человека, выздоровело 2 255 191 человека, летальных случаев - 56 274.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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