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07:22 30.09.2021

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские бойцы не пострадали

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За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские бойцы не пострадали

За прошедшие сутки российские наемники нарушила семь раз режим прекращения огня на Донбассе, бойцы Вооруженных сил Украины не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в фейсбуке утром в четверг.

В частности, в районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Песков российские наемники обстреляли украинские позиции, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Шумел враг совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов. А в направлении Лебединского враг четырежды вел плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток, 30 сентября, случаев нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационные войск не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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