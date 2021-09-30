События

06:42 30.09.2021

В Запорожье будут судить членов банды за убийство профессора университета

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В Запорожье будут судить членов банды за убийство профессора университета

В Запорожье будут судить четырех членов организованной преступной группировки, обвиняемых в убийстве профессора местного университета, сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

"Когда преподаватель покинул свое рабочее место и сел к автомобилю обвиняемых, на него совершили разбойное нападение и убили. Тело погибшего и другие следы уголовного преступления в дальнейшем скрыто в лесополосе недалеко от г. Запорожья", - сказано в сообщении.

Отмечается, что участники группы действовали по заранее разработанному плану. Сначала потерпевшему позвонил по телефону один из членов группировки, который в то время был сотрудником полиции, с просьбой помочь правоохранителям и выступить в качестве переводчика с арабского языка в процессуальных действиях.

По данным следствия, 46-летний выходец из Туниса с целью совершения нападения на преподавателя, профессора кафедры Запорожского национального университета, одновременно возглавлявшего Центр предоставления образовательных услуг иностранным гражданам, и завладение его имуществом, создал организованную преступную группу, в состав которой привлек трех местных жителей.

Теги: #профессор #украина #убийство #запорожье
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