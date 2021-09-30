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04:48 30.09.2021

США ведут переговоры с граничащими с Афганистаном странами об использовании их военных объектов, в том числе российских баз

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США ведут переговоры со странами, граничащими с Афганистаном, об использовании их военных объектов, включающих российские военные базы, для проведения контртеррористических операций, сообщает Politico со ссылкой на американских сенаторов.

По данным законодателей, присутствовавших на закрытой части слушаний с руководством Пентагона, три высших должностных лица ВС США проинформировали их об обсуждениях, которые проходят с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран.

Они отметили, что речь идет о размещении в этих странах "загоризонтных" средств, которые позволили бы американским военным легче осуществлять наблюдение и наносить удары по целям в стране, контролируемой талибами.

Сенаторы уточнили, что эти объекты могут включать базы, которыми управляет Россия в этих странах.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете сената США по делам вооруженных сил признал, что председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли во время недавних переговоров с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым выяснял, как именно РФ могла бы помочь американским военным с операциями в Афганистане.

"Как я понимаю, этот вопрос (о сотрудничестве с РФ - ИФ) возник во время разговора между президентами Байденом и Путиным. Тогда президент Путин предложил оказать помощь", - заявил он.

"Насколько я знаю, генерал Милли просил (Герасимова - ИФ) уточнить, в чем конкретно заключается это предложение", - сказал Остин.

Он заявил, что американские военные будут проводить связанные с Афганистаном операции, не прося разрешения у России. "Мы не просим разрешения у России на то, чтобы делать что бы то ни было", - сказал Остин.

Он затронул тему встречи Герасимова и Милли, отвечая на просьбу одного из сенаторов прокомментировать публикацию The Wall Street Journal. По информации газеты, Милли обсудил со своим российским коллегой возможность использования российских военных баз в Центральной Азии для реагирования на любые возникающие террористические угрозы в Афганистане. Как уточняет газета, Герасимов не дал Милли конкретного ответа.

Российско-американские контакты по линии Генштабов состоялись после вывода из Афганистана войск США и их союзников, прихода к власти в Афганистане движения "Талибан".

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. В Киргизии действует российская авиабаза "Кант".

Теги: #сша #афганистан #базы
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