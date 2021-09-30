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04:43 30.09.2021

Рецидивист пытался мошенническим путем завладеть двумя квартирами в спальном районе Харькова

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Рецидивист пытался мошенническим путем завладеть двумя квартирами в спальном районе Харькова

Правоохранители пресекли схему по мошенническому присвоению квартир, организованную ранее судимым за мошенничество харьковчанином вместе с сообщниками.

"Действуя по предварительному сговору с группой лиц, злоумышленник завладел двумя квартирами, причинив материальный ущерб на общую сумму более 1,36 млн.грн... 37-летнему правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, подозреваемый с сообщниками завладели квартирой в доме по проспекту Тракторостроителей. Для этого они зарегистрировали на подставное лицо право собственности на имущество с использованием поддельных документов, а затем перепродали квартиру другому подставному лицу. Согласно заключению оценочно-строительной экспертизы стоимость квартиры составляет более 760 тыс. грн. По аналогичной схеме подозреваемый с сообщниками завладели еще одной квартирой в доме по ул. Валентиновской, стоимость которой составляет около 600  тыс. грн.

Правоохранители принимают меры по привлечению к уголовной ответственности сообщников подозреваемого.

Теги: #украина #харьков #рецидивист
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