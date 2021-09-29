Вооруженный российский наемник сдался украинским военным в зоне ООС

Во вторник, 28 сентября, украинским военным добровольно сдался вооруженный боевик из так называемой "ЛНР", сообщил пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"Вчера, 28 сентября, около 17:30, на позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил пришел и добровольно сдался в плен вооруженный автоматом боевик так называемой ЛНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23-летний младший сержант проходил службу в 6-м отдельном мотострелковом полку, который базируется в оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя.

В штабе отметили, что он присоединился к российским наемникам еще в 2016 году, куда его привел родной отец, служивший в соседнем подразделении. Ему пообещали высокую зарплату и выдали оружие.

По словам задержанного, во время службы он впервые попробовал наркотики, которыми его угостили сослуживцы. Постепенно он стал наркозависимым. Он также отметил, что употребление наркотиков и алкоголя в рядах российско-оккупационных войск вполне обычное дело.

Он также добавил, что в рядах наемников понятие дисциплина отсутствует полностью. "Не выдержав издевательств и постоянного унижения, как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев, он решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию", - уточнили в ООС.

Сейчас с задержанным работают следователи. В штабе напомнили, согласно ч. 6 ст. 260 УК Украины, Государство гарантирует освобождение от ответственности тем лицам, которые не совершали тяжких преступлений против людей, добровольно покинули ряды незаконных вооруженных формирований (НЗФ) и сообщили об этом правоохранителям.