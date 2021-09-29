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22:37 29.09.2021

Темпы вакцинации от COVID-19 в школах достаточно высокий

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Темпы вакцинации от COVID-19 в школах достаточно высокий

Темпы вакцинации от COVID-19 учителей и других работников школ достаточно высокий, считает министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"На сегодня темпы вакцинации по школам достаточно высокие. Если в понедельник в Украине было 4669 школы, которые работали в удаленном режиме из-за того, что их работники не были вакцинированы, то уже во вторник это было 3300 школ, а сегодня (в среду - ИФ) - 2505 школ, которые работают удаленно, потому, что их работники не имеет 70% вакцинации", - сказал Шкарлет журналистам в среду вечером.

По его словам, в настоящее время всего в Украине вакцинировано около 72%  работников образования.

"Вакцинацией уже охвачены более 780 тыс. работников образования", - сказал он.

При этом Шкарлет сообщил, что в интернатах вакцинированы около 80% детей, активно вакцинируются вузы разных форм собственности.

Теги: #вакцинация #украина #школы
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