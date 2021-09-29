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22:26 29.09.2021

В Оболонском районе Киева спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции

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В Оболонском районе Киева спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции

Спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции в Оболонском районе (Киев), жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Государственной службы по ЧС.

"В 21:13 бригадой ДТЭК "Киевские электросети" был предоставлен допуск на тушение пожара и уже в 21:25 пожар был локализован на площади 10 кв.м. и в 21:45 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ходе тушения и разведки пожарные эвакуировали 6 автомобилей.

На месте происшествия привлекались две единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.

Причину пожара установит следствие.

 

Теги: #киев #подстанция #украина #пожар
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