В Оболонском районе Киева спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции

Спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции в Оболонском районе (Киев), жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Государственной службы по ЧС.

"В 21:13 бригадой ДТЭК "Киевские электросети" был предоставлен допуск на тушение пожара и уже в 21:25 пожар был локализован на площади 10 кв.м. и в 21:45 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ходе тушения и разведки пожарные эвакуировали 6 автомобилей.

На месте происшествия привлекались две единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.

Причину пожара установит следствие.