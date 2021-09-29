События

22:13 29.09.2021

Минздрав не принял решение о вакцинации от COVID-19 детей от 12 лет в национальном масштабе

2 мин читать
Минздрав не принял решение о вакцинации от COVID-19 детей от 12 лет в национальном масштабе

Министерство здравоохранения не приняло решение о проведении вакцинации от COVID-19 детей старше от 12 лет в национальном масштабе, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Минздрав рассматривал такую возможность, но мы не приняли решения в национальном масштабе. Относительно людей до 18 лет мы не запрещаем их вакцинировать, их можно вакцинировать, но мы не делаем это массовой кампанией", - сказал он журналистам в среду.

Ляшко подчеркнул, что приоритет вакцинальной кампании "это защита украинцев и предотвращение тяжелого течения, под наибольшим риском люди старшего возраста".

Ляшко уточнил, что 80% всех летальных случаев от COVID-19 были у людей старших 60 лет, при этом 98% умерших от COVID-19 не были вакцинированы.

При этом Ляшко отметил, что вакцинировать детей старше 12 лет можно только той вакциной, инструкция к которой разрешает такую вакцинацию.

Как сообщалось, Минздрав приказом от 17 июля утвердил рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Эту вакцину разрешено использовать в Украине для детей старше 12 лет в случае, если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после COVID-19 из-за сопутствующих болезней, для объединения семьи ребенок выезжает в страну, где для пересечения границы нужен сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, или международное свидетельство о вакцинации, или он выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации.

Кроме того, вакцинация детей от 12 лет допускается, если ребенок является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, а также если ребенок приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет соответствующие подтверждающие документы.

Теги: #дети #вакцинация #украина #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:27 29.09.2021
Вооруженный российский наемник сдался украинским военным в зоне ООС

Вооруженный российский наемник сдался украинским военным в зоне ООС

22:37 29.09.2021
Темпы вакцинации от COVID-19 в школах достаточно высокий

Темпы вакцинации от COVID-19 в школах достаточно высокий

22:26 29.09.2021
В Оболонском районе Киева спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции

В Оболонском районе Киева спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции

21:57 29.09.2021
В конце сентября заканчивается срок годности только у тех ковидных вакцин, температурный режим хранения которых был нарушен

В конце сентября заканчивается срок годности только у тех ковидных вакцин, температурный режим хранения которых был нарушен

21:42 29.09.2021
Зеленский обсудил с президентом ФИБА проведения Евробаскета в Украине

Зеленский обсудил с президентом ФИБА проведения Евробаскета в Украине

21:42 29.09.2021
Зеленский обсудил с президентом ФИБА проведения Евробаскета в Украине

Зеленский обсудил с президентом ФИБА проведения Евробаскета в Украине

19:51 29.09.2021
Работодатели не могут уволить невакцинированного от COVID-19 сотрудника, пока Минздрав не утвердит перечень профессий, для которых вакцинация обязательна – юристы

Работодатели не могут уволить невакцинированного от COVID-19 сотрудника, пока Минздрав не утвердит перечень профессий, для которых вакцинация обязательна – юристы

19:03 29.09.2021
Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19

Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19

18:30 29.09.2021
Украина и Турция подписали меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации БПЛА

Украина и Турция подписали меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации БПЛА

14:30 29.09.2021
Вузы Украины отмечают рост числа иностранных студентов несмотря на COVID-19

Вузы Украины отмечают рост числа иностранных студентов несмотря на COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мэр Запорожья Буряк уходит в отставку

СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Госдуму РФ

Президент Венецианской комиссии призывает незамедлительно создать Совет по этике в рамках судебной реформы

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Песок и Золотого-4– штаб ООС

УВКБ ООН направил более 200 тонн гуманитарного груза жителям оккупированной части Луганской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция в Любляне применила слезоточивый газ на многотысячной акции протеста против ковидных ограничений

Фон дер Ляйен призывает Черногорию продолжать евроинтеграцию

В структуре МВД создадут Офис по вопросам защиты бизнеса, его координатором назначен Геращенко - Монастырский

Окружной админсуд Киева считает незаконным наложение штрафа на Вовка

YouTube будет удалять видео с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Мэр Запорожья Буряк уходит в отставку

СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Госдуму РФ

Президент Израиля посетит Украину с первым государственным визитом 5-7 октября - посольство

Президент Венецианской комиссии призывает незамедлительно создать Совет по этике в рамках судебной реформы

В Киеве скончался сын Сергея Параджанова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА