Минздрав не принял решение о вакцинации от COVID-19 детей от 12 лет в национальном масштабе

Министерство здравоохранения не приняло решение о проведении вакцинации от COVID-19 детей старше от 12 лет в национальном масштабе, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Минздрав рассматривал такую возможность, но мы не приняли решения в национальном масштабе. Относительно людей до 18 лет мы не запрещаем их вакцинировать, их можно вакцинировать, но мы не делаем это массовой кампанией", - сказал он журналистам в среду.

Ляшко подчеркнул, что приоритет вакцинальной кампании "это защита украинцев и предотвращение тяжелого течения, под наибольшим риском люди старшего возраста".

Ляшко уточнил, что 80% всех летальных случаев от COVID-19 были у людей старших 60 лет, при этом 98% умерших от COVID-19 не были вакцинированы.

При этом Ляшко отметил, что вакцинировать детей старше 12 лет можно только той вакциной, инструкция к которой разрешает такую вакцинацию.

Как сообщалось, Минздрав приказом от 17 июля утвердил рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Эту вакцину разрешено использовать в Украине для детей старше 12 лет в случае, если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после COVID-19 из-за сопутствующих болезней, для объединения семьи ребенок выезжает в страну, где для пересечения границы нужен сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, или международное свидетельство о вакцинации, или он выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации.

Кроме того, вакцинация детей от 12 лет допускается, если ребенок является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, а также если ребенок приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет соответствующие подтверждающие документы.