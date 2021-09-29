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21:57 29.09.2021

В конце сентября заканчивается срок годности только у тех ковидных вакцин, температурный режим хранения которых был нарушен

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В конце сентября заканчивается срок годности только у тех ковидных вакцин, температурный режим хранения которых был нарушен

В конце сентября заканчивается срок годности только у тех ковидных вакцин, температурный режим хранения которых был нарушен в начале лета, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Помните информацию, что при транспортировке одной их первых поставок вакцины Pfizer был нарушен температурный режим? У нас не было четкого доказательства, что сработали лонгеры и температурный режим не был нарушен, поэтому она сохраняется на складе, идет судебный процесс. Срок годности заканчивается исключительно тех доз, температурный режим которых был нарушен", - сказал он журналистам в среду вечером.

Ляшко сообщил, что в настоящее время Минздрав не рассматривает возможности утилизации или использования для получения бустерной/третьей дозы вакцин от COVID-19, срок годности которых заканчивается.

Такие вакцины, по его словам, активно используются для проведения вакцинации в первую очередь.

В частности, в настоящее время активно используется вакцина AstraZeneca, срок годности которой завершается 30 сентября. Ляшко отметил, если по состоянию на 28 сентября таких вакцин было 1600 доз, то к концу дня 29 сентября уже 700 доз.

Министр подчеркнул, что в Украине не используются просроченные вакцины.

Как сообщалось, по информации Минздрава по состоянию на 28 сентября было 35 676 доз вакцин от COVID-19, срок годности заканчивается 30 сентября. Это, в частности, 1 640 доз вакцин AstraZeneca и 34 036 доз вакцины Pfizer.

Теги: #срок #вакцина #украина #минздрав
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