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21:42 29.09.2021

Зеленский обсудил с президентом ФИБА проведения Евробаскета в Украине

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Зеленский обсудил с президентом ФИБА проведения Евробаскета в Украине

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА) Европы Тургаем Демирелем поданную заявку на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году (Евробаскет-2025) в Украине, сообщает пресс-служба президента.

"Для меня это очень важная встреча, потому что спорт, и в частности Евробаскет - это сейчас один из важных приоритетов для государства. Кроме того, такие события и победа в борьбе за право их проводить объединяют нацию", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что поставил несколько важных задач, среди которых - развитие инфраструктуры, в частности строительство дорог и мостов, диджитализация и развитие цифровых услуг, программа "Здоровая Украина".

"Главная цель этой программы - чтобы все люди в Украине, прежде всего дети, имели возможность заниматься спортом и были привлечены к физической активности. Поэтому важно, чтобы были условия, соответствующая спортивная инфраструктура", - отметил он.

Также президент отметил, что для того, чтобы дети хотели заниматься спортом, им прежде всего нужны спортивная инфраструктура и примеры побед украинских чемпионов.

Зеленский заверил президента ФИБА, что Украина выполнит все требования, необходимые для проведения Евробаскета, в частности по строительству спортивных арен.

В свою очередь, Демирель поблагодарил главу украинского государства за инициативу о том, чтобы Украина претендовала на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году, и отметил, что это очень вдохновило Федерацию баскетбола Украины.

"Я знаю, насколько такие события важны для национальных федераций и для всей нации", - отметил он.

Теги: #фиба #евробаскет #зеленский #украина
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