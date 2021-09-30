30 сентября: Какой сегодня праздник

30 сентября отмечают Международный день переводчика, Всеукраинский День библиотек, День усыновления, День независимости Ботсваны и День работников органов юстиции Казахстана. Православная церковь чтит память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Еще сегодня исполняется180 лет со дня рождения Михаила Драгоманова (1841), украинского историка, критика, публициста, общественного деятеля.

30 сентября - Всеукраинский День библиотек. 14 мая 1998 г. Указом Президента Украины № 471/98 была определена ежегодная дата его празднования. Сегодня в Украине около сорока тысяч библиотек. Одной из ведущих считается Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского. Общее количество библиотечных работников составляет около 53-х тысяч специалистов. Ежегодно украинские книгохранилища обслуживают более 17,5 миллиона читателей.

День усыновления - относительно молодой праздник. Впервые в Украине он отмечается с 2009 года. Указ № 1088/2008, которым этот день был установлен, был подписан Виктором Ющенко 27 ноября 2008 года. В Указе отмечается общественная значимость усыновления (и удочерения) в обеспечении права каждого ребенка на воспитание в семье.

В мире сегодня празднуют Международный день переводчика. Свой профессиональный праздник переводчики отмечают 30 сентября (день смерти в 419 или 420 году святого Иеронима Стридонского, который осуществил полный перевод Библии на латынь, в связи с чем традиционно считается святым покровителем переводчиков. Праздник официально учреждён Международной федерацией переводчиков в 1991 году.

Православная церковь празднует день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. София была вдовой и занималась воспитанием своих дочерей, прививая им веру в Господа с детства. Однако в то время повсеместно было распространено язычество, а потому, император, узнав о четырех христианках, решил обратить их в свою веру. Но девушки оказались непреклонными и отвергли не только уговоры императора, но даже и подарки. За это их подвергли многочисленным мучениям, а затем обезглавили, и лишь только тогда три девушки погибли. Сама же София, похоронив дочерей, умерла через три дня. На момент смерти, согласно Писанию, Вере было двенадцать, Любови — девять, а Надежде — десять лет. Имя София означает "мудрость".

Традиции праздника:

В этот день существовал обычай, по которому женщины должны хорошо поплакать, рассказывая все свои беды и несчастья, а уже потом начинать готовить праздничные пирожки. Женщины начинали утро громким плачем, почитали память погибших святых. Именно плач считался оберегом для семьи на целый год.

На Веру, Надежду, Любовь принято свататься, а на Покрову свадьбы играть.

Традиционно именины праздновали три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь. В молитве к Софии в этот день надо просить здоровья для больных детей, успешного зачатия ребенка и избавления от женских заболеваний.

Приметы:

Православный праздник в память Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, как правило, ясный и тёплый.

Именины: Вера, Надежда, Любовь, София

В этот день:

1452 — В Майнце напечатана первая книга — Библия.

1791 — В Вене состоялась премьера последней оперы Моцарта "Волшебная флейта".

1876 — Журнал "Киевская старина" впервые опубликовал биографию Григория Сковороды.

1929 — Британская служба "Би-би-си" впервые провела телетрансляцию.

1944 — Основано агентство Франс Пресс — одно из ведущих информационных агентств мира.

1946 — Объявлен первый приговор нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе

1990 — на площади возле Республиканского стадиона в Киеве состоялся почти трехсоттысячный митинг под лозунгом "Нет — новому Союзному договору!", санкционированный президиумом Киевского горсовета.

1992 — Минюст Украины зарегистрировал Ассоциацию исследователей украинского голода-геноцида 1932-1933 гг. в Украине.