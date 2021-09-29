Полиция в Любляне применила слезоточивый газ на многотысячной акции протеста против ковидных ограничений

Около 10 тыс. человек в среду вышли на улицы столицы Словении в знак протеста против действующих в стране ограничительных мер против коронавируса, сообщает агентство Associated Press.

Протестующие скандировали "Свободу! Свободу!" и попытались заблокировать движение по крупному шоссе к северу от Любляны.

Участники акции закидывали стражей порядка бутылками и другими предметами. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы. Это уже второй подобный случай за последний месяц, когда в Любляне проходит подобная акция протеста, сопровождаемая беспорядками.

Одним из основных требований протестующих является отмена "вакцинных пропусков", отмечает агентство.

За время пандемии в Словении зафиксировали свыше 292 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 4,5 тыс. из них имели летальный исход.