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20:36 29.09.2021

Фон дер Ляйен призывает Черногорию продолжать евроинтеграцию

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Фон дер Ляйен призывает Черногорию продолжать евроинтеграцию

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду призвала власти Черногории продолжать движение к членству в Евросоюзе.

"Черногория - страна, которая сейчас дальше всех продвинулась в переговорах о членстве в ЕС. Мы хотим, чтобы эта тенденция сохранялась", - отметила посетившая Черногорю фон дер Ляейн. Ее слова приводит Еврокомиссия в пресс-релизе.

"Хотела бы сказать, что сейчас Черногории, чтобы продолжать добиваться прогресса, требуется политический диалог. Нужен прогресс в вопросах верховенства закона, выполнения промежуточных целей (на пути к членству в ЕС - ИФ)", - добавила глава ЕК,

Она также предупредила, что Черногории нужно принять меры, чтобы не свести на нет достигнутые ранее успехи в сфере евроинтеграции.

Теги: #ес #черногория #интеграция
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