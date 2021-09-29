Фон дер Ляйен призывает Черногорию продолжать евроинтеграцию

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду призвала власти Черногории продолжать движение к членству в Евросоюзе.

"Черногория - страна, которая сейчас дальше всех продвинулась в переговорах о членстве в ЕС. Мы хотим, чтобы эта тенденция сохранялась", - отметила посетившая Черногорю фон дер Ляейн. Ее слова приводит Еврокомиссия в пресс-релизе.

"Хотела бы сказать, что сейчас Черногории, чтобы продолжать добиваться прогресса, требуется политический диалог. Нужен прогресс в вопросах верховенства закона, выполнения промежуточных целей (на пути к членству в ЕС - ИФ)", - добавила глава ЕК,

Она также предупредила, что Черногории нужно принять меры, чтобы не свести на нет достигнутые ранее успехи в сфере евроинтеграции.