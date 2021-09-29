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20:29 29.09.2021

В структуре МВД создадут Офис по вопросам защиты бизнеса, его координатором назначен Геращенко - Монастырский

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В структуре МВД создадут Офис по вопросам защиты бизнеса, его координатором назначен Геращенко - Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в МВД будет создан Офис по вопросам защиты бизнеса для более эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей.

"Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по вопросам защиты бизнеса. Его будет координировать советник Антон Геращенко. Ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель Евгений Енин. От Нацполиции в Офис войдут - глава Нацполиции Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев. Общий контроль за работой этой структуры оставляю за собой", - приводит слова Монастырского пресс-служба МВД.

При этом министр подчеркнул, что МВД должно стать центром поддержки и защиты бизнеса, что возможно лишь при условии тесного сотрудничества МВД, парламента и предпринимателей.

"Я вижу для себя несколько направлений, над которыми мы должны поработать в борьбе с нелегальным рынком. Это детенизация рынка табака, спирта и горючего. По оценкам экспертов, миллиарды гривенб бюджет недополучает, поскольку большая часть этого рынка находится в тени. Это противодействие рейдерству. Также борьба с контрабандой и коррупцией в правоохранительной сфере. Четвертым пунктом остается борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав", - сказал Монастырский на встрече с представителями Верховной Рады и бизнеса.

В свою очередь первый заместитель главы Нацполиции Михаил Кузнецов отметил, что в течение трех месяцев будет реальный результат в борьбе с контрафактной, нелегальной, теневой продукцией в сфере алкоголя, табака, топлива и пищевых продуктов.

Также во время совещания Монастырский и председатель ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко подписали Меморандум о сотрудничестве.

В то же время генеральный директор компании Nemiroff Юрий Сорочинский отметил, что для предпринимателей работа на домашнем рынке – приоритет, однако бизнес сталкивается с проблемой чрезмерного количества нормативно-правовых актов, регулирующих изготовление алкогольной продукции в стране.

"С 1997 года с уровня 5-7% теневого алкоголя мы дошли до уровня 50-60%, из-за достаточно "мощной" системы государственного регулирования", - сказал Сорочинский.

Теги: #защита #офис #мвд #бизнес
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