Окружной админсуд Киева считает незаконным наложение штрафа на Вовка

Окружной административный суд Киева считает незаконным наложение штрафа Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) на главу суда Павла Вовка.

"Сегодня в СМИ была размещена информация, что Высший антикоррупционный суд якобы наложил на председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка штраф в размере 4540 грн. Заметим, что председатель ОАСК неоднократно заявлял, что согласно закону, он не имеет статуса подозреваемого по делу во которому его якобы вызывали. Отметим, что это не только его личная позиция, но и позиция украинского суда, Высшего совета правосудия, Офиса генерального прокурора Украины и самое главное - позиция украинского закона", - сообщает пресс-службы ОАСК на своем сайте в среду.

При этом в ОАСК добавили, что "наверное в ВАКС и НАБУ свой особый закон".

"Заметим, что некоторым лицам рано или поздно украинский закон придется прочитать и выполнить, а главное - отвечать за его систематическое игнорирование", – отметили в суде.

Ранее сообщалось, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о наложении денежного взыскания на главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Как отмечается на сайте ВАКС, примененное денежное взыскание составляет 2 размера прожиточных минимума для трудоспособных лиц, то есть 4540 грн.

Как сообщалось, НАБУ сообщило о вручении подозрения главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителям Евгению Аблову и Владимиру Келеберде, четырем судьи и экс-главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Всего подозрения в захвате государственной власти вручались 12 лицам.

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. "В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - сообщается на странице САП в Facebook.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.