События

20:10 29.09.2021

Окружной админсуд Киева считает незаконным наложение штрафа на Вовка

2 мин читать
Окружной админсуд Киева считает незаконным наложение штрафа на Вовка

Окружной административный суд Киева считает незаконным наложение штрафа Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) на главу суда Павла Вовка.

"Сегодня в СМИ была размещена информация, что Высший антикоррупционный суд якобы наложил на председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка штраф в размере 4540 грн. Заметим, что председатель ОАСК неоднократно заявлял, что согласно закону, он не имеет статуса подозреваемого по делу во которому его якобы вызывали. Отметим, что это не только его личная позиция, но и позиция украинского суда, Высшего совета правосудия, Офиса генерального прокурора Украины и самое главное - позиция украинского закона", - сообщает пресс-службы ОАСК на своем сайте в среду.

При этом в ОАСК добавили, что "наверное в ВАКС и НАБУ свой особый закон".

"Заметим, что некоторым лицам рано или поздно украинский закон придется прочитать и выполнить, а главное - отвечать за его систематическое игнорирование", – отметили в суде.

Ранее сообщалось, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о наложении денежного взыскания на главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Как отмечается на сайте ВАКС, примененное денежное взыскание составляет 2 размера прожиточных минимума для трудоспособных лиц, то есть 4540 грн.

Как сообщалось, НАБУ сообщило о вручении подозрения главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителям Евгению Аблову и Владимиру Келеберде, четырем судьи и экс-главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Всего подозрения в захвате государственной власти вручались 12 лицам.

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. "В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - сообщается на странице САП в Facebook.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

Теги: #киев #оаск #штраф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:52 29.09.2021
ВАКС оштрафовал главу ОАСК Вовка на 4,5 тыс. грн

ВАКС оштрафовал главу ОАСК Вовка на 4,5 тыс. грн

03:56 29.09.2021
Столичные фонтаны с 3 октября приостанавливают работу и переходят в осенне-зимний режим

Столичные фонтаны с 3 октября приостанавливают работу и переходят в осенне-зимний режим

17:15 28.09.2021
Судьям ОАСК могут ограничить сроки ознакомления с делом, сообщает ЦПК

Судьям ОАСК могут ограничить сроки ознакомления с делом, сообщает ЦПК

09:04 28.09.2021
Прокуратура сообщила о подозрении адвокату, который завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2, 5 млн грн

Прокуратура сообщила о подозрении адвокату, который завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2, 5 млн грн

06:09 28.09.2021
В Киеве ограничат движение транспорта из-за полумарафона, который пройдет 2-3 октября

В Киеве ограничат движение транспорта из-за полумарафона, который пройдет 2-3 октября

18:48 27.09.2021
Земельный участок в нижнем каскаде Совских прудов стоимостью 614 млн грн возвращен киевлянам

Земельный участок в нижнем каскаде Совских прудов стоимостью 614 млн грн возвращен киевлянам

06:54 27.09.2021
Еще в одном столичном ТРЦ открывают центр вакцинации от коронавируса

Еще в одном столичном ТРЦ открывают центр вакцинации от коронавируса

15:02 26.09.2021
В центре Киева проходит митинг в защиту экологии - СМИ

В центре Киева проходит митинг в защиту экологии - СМИ

10:01 26.09.2021
В результате пожара в хостеле Киева погиб человек

В результате пожара в хостеле Киева погиб человек

23:32 25.09.2021
В Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, четыре человека пострадало

В Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, четыре человека пострадало

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мэр Запорожья Буряк уходит в отставку

СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Госдуму РФ

Президент Венецианской комиссии призывает незамедлительно создать Совет по этике в рамках судебной реформы

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Песок и Золотого-4– штаб ООС

УВКБ ООН направил более 200 тонн гуманитарного груза жителям оккупированной части Луганской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский обсудил с президентом ФИБА проведения Евробаскета в Украине

Зеленский обсудил с президентом ФИБА проведения Евробаскета в Украине

Полиция в Любляне применила слезоточивый газ на многотысячной акции протеста против ковидных ограничений

Фон дер Ляйен призывает Черногорию продолжать евроинтеграцию

В структуре МВД создадут Офис по вопросам защиты бизнеса, его координатором назначен Геращенко - Монастырский

YouTube будет удалять видео с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19

Мэр Запорожья Буряк уходит в отставку

СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Госдуму РФ

Украина и Турция подписали меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации БПЛА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА