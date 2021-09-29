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18:44 29.09.2021

Мэр Запорожья Буряк уходит в отставку

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Мэр Запорожья Буряк уходит в отставку

Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил о намерении уйти с поста городского головы по состоянию здоровья.

"Сегодня во время сессии Запорожского городского совета заявил о намерении уйти с поста городского головы. Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований", - написал Буряк на странице в Facebook.

Он также отметил, что из города уезжать не собирается, из политики уходить не будет, а партия Владимира Буряка "Еднання" будет продолжать участвовать в развитии партии и города.

25 ноября 2015 года Буряк принял присягу городского головы. 25 октября 2020 года он был избран мэра Запорожья на второй срок.

 

Теги: #мэр #отставка #запорожье
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