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18:30 29.09.2021

Украина и Турция подписали меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации БПЛА

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Украина и Турция подписали меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации БПЛА

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству учебно-испытательного центра для обслуживания, ремонта, модернизации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также для обучения персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar.

Как сообщает Офис президента Украины на сайте, с украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой - генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар.

"Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку реализации указанного проекта.

Согласно документу, центр Bayraktar построит на землях близ Василькова (Киевская обл.), принадлежащих Минобороны. Как планируется, впоследствии в Украине будет построен и будет работать ряд таких центров.

По данным Минобороны, следующий этап - налаживание украинско-турецкого производства БПЛА.

"Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступление в государственный бюджет", - сказано в сообщении.

Теги: #бпла #турция #меморандум #минобороны #bayraktar #украина
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