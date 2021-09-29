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18:06 29.09.2021

Президент Израиля посетит Украину с первым государственным визитом 5-7 октября - посольство

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Президент Израиля посетит Украину с первым государственным визитом 5-7 октября - посольство

К 80-й годовщине убийств в Бабьем Яру, президент Израиля Исаак Герцог совершит свой первый государственный визит в Украину, сообщает посольство Израиля в Украине.

"Во время государственного визита в Украину, президент Герцог выступит на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине резни в Бабьем Яру, встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, выступит перед Верховной Радой и встретится с представителями украинской еврейской общины. Визит состоится 5-7 октября 2021 года", - говорится в сообщении, которое посольство предоставило агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Указывается, что Герцог прибудет в Украину во вторник, 5 октября 2021 года, с первым государственным визитом своего президентства, по приглашению президента Владимира Зеленского.

Во время визита президент Герцог примет участие в официальной международной церемонии, посвященной 80-й годовщине убийств в Бабьем Яру, открытии киевского Мемориального центра Холокоста в Бабьем Яру. К делегации президента также присоединится Зеев Элькин, представитель правительства в Украине, и другие члены Кнессета, уточнили в посольстве.

"Необходимо продолжать говорить об этом ужасном событии и изучить его уроки. Мемориальный центр Холокоста в Бабьем Яру является важным местом для чествования этой болезненной памяти и для заявления, которое мы должны продолжать делать вместе: никогда больше. Единственный способ построить настоящее и будущее, в котором преступления против человечества не найдут поддержки - это изучить прошлое, включая Холокост и преследования еврейского народа, в духе заповеди "и вы скажете своему сыну и дочери". Я приветствую приглашение президента Зеленского и его преданность войне против антисемитизма", - сказал президент накануне своего первого государственного визита.

Утром во вторник, 5 октября, президент Герцог прилетит в Украину, где начнет свой визит, положив венок к могиле Неизвестного солдата в Киеве, а затем отправится на официальный прием в Мариинский дворец, который начнется с почетного караула.

Позже президент Герцог встретится с президентом Зеленским. После встречи состоится совместное заявление для прессы. Вечером президент Зеленский примет президента Герцога на государственном ужине.

Утром в среду президент Герцог выступит с обращением к Верховной Раде. В тот же день президент Герцог примет участие в мероприятии с местной еврейской общиной и встретится с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером, который также примет участие в церемонии памяти Бабьего Яра.

Днем в среду президент Герцог выступит с речью на официальной церемонии памяти, посвященной 80-й годовщине убийств в Бабьем Яру, в Мемориальном центре Холокоста в Бабьем Яру в Киеве, сообщили в посольстве.

Теги: #президент #бабий_яр #визит #израиль
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